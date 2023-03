Wielrenner Van Baarle mist woensdag Dwars door Vlaanderen

Dylan van Baarle mist woensdag Dwars door Vlaanderen. De 30-jarige renner is door zijn team Jumbo-Visma niet in de ploeg opgenomen na zijn valpartij vorige week in de E3 Saxo Classic. Het team zegt met Van Baarle geen risico te willen nemen met het oog op de Ronde van Vlaanderen, die zondag op het programma staat.

Van Baarle won Dwars door Vlaanderen in 2021. Dit seizoen was hij succesvol in Omloop Het Nieuwsblad.

“De blessures vallen mee. Dylan is zelfs alweer volop aan het trainen, maar ons absolute doel is zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen en daarom blijft Van Baarle woensdag aan de kant”, aldus ploegleider Grischa Niermann. “Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn onze uitgesproken kopmannen in Dwars door Vlaanderen. Met Olav Kooij hebben we de perfecte man in huis als het komt tot een sprint met een selecte groep.”

Laporte mocht zondag van Wout van Aert Gent-Wevelgem winnen. De selectie van Jumbo-Visma voor Dwars voor Vlaanderen bestaat uit Benoot, Kooij, Laporte, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Tim van Dijke en Edoardo Affini.