Alcaraz en Rybakina nog steeds op koers voor Sunshine Double

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz ligt nog altijd op koers voor de Sunshine Double, oftewel winst in zowel de masterstoernooien van Indian Wells als Miami. Alcaraz, die Indian Wells al op zijn naam schreef, bereikte de kwartfinales van Miami door in twee sets te winnen van de Amerikaan Tommy Paul: 6-4 6-4.

Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, wist in beide sets een servicegame van Paul af te pakken, terwijl de Amerikaan er niet in slaagde de Spanjaard te breken. “De sleutel was dat ik aanvallend speelde,” zei Alcaraz na afloop. “Ik liet hem niet in zijn spel komen, ik was juist degene die als eerste de aanval koos en naar het net ging.”

De Spanjaard treft in de kwartfinale de Amerikaan Taylor Fritz, die in de vierde ronde afrekende met de Deen Holger Rune: 6-3 6-4.

Elena Rybakina is ook hard op weg naar de Sunshine Double. De winnares van Indian Wells plaatste zich voor de halve finales van Miami door een afgetekende zege in twee sets op de Italiaanse Martina Trevisan: 6-3 6-0. De tennisster uit Kazachstan boekte al haar twaalfde overwinning op rij.

De nummer 7 van de wereld ondervond in de eerste set nog wat hinder van Trevisan, maar in de tweede set sloeg Rybakina haar Italiaanse tegenstander van de baan. “Ik heb de indruk dat ik iets minder goed beweeg dan in Indian Wells, maar ik doe mijn uiterste best dat niveau te halen”, aldus Rybakina.