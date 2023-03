Atletencommissie: onduidelijkheid IOC hindert atleten

De oproep van het IOC om atleten uit Rusland en Belarus weer toe toe laten tot internationale wedstrijden, heeft volgens Inge Janssen, voorzitter van de Nederlandse atletencommissie, voor veel onduidelijkheid gezorgd. De 33-jarige oud-roeister hoopt dat er voor de atleten snel duidelijkheid komt zowel over de Olympische Spelen van Parijs als over de kwalificatietrajecten.

Volgens het IOC zouden de internationale bonden individuele atleten uit Rusland en Belarus onder bepaalde voorwaarden weer moeten laten deelnemen. Over een mogelijke deelname aan de Spelen van Parijs liet het IOC zich afgelopen dinsdag niet uit. “Ik vind dat het IOC de verantwoordelijkheid niet neemt die het zou moeten nemen, of dat nou voor of tegen deelname van de Russen is”, zegt Janssen. “Ze schuiven het af en stellen uit, waardoor het alleen maar vager wordt voor de sporters.”

De atletencommissie spreekt zich niet uit voor of tegen deelname van Russen en Belarussen. “Wij kunnen dat niet zeggen namens alle sporters, want de meningen daarover zijn verdeeld. Het is een politiek vraagstuk waar sporters niet hetzelfde in staan. Door de verschillende standpunten van het IOC, overheden en de NOC’s ontstaan er meerdere kampen. Je hebt sporters die zich er niet mee willen bezighouden en sporters die fel tegen deelname zijn. Nu die aanbevelingen zo onduidelijk blijven, krijg je overal ruimte voor discussie. Dat zorgt bij sporters voor druk dat ze een mening moeten hebben.”

De atletencommissie zei eerder al te hopen dat het vraagstuk over deelname van Russen en Belarussen niet op het bordje van de individuele sporters terechtkomt. “We roepen de Nederlandse sportbonden en NOC*NSF op goed te gaan kijken wat er bij welke sport gaat gebeuren en welke consequenties dat heeft voor de kwalificatietrajecten”, zegt Janssen. “Zorg dat je dat zo duidelijk mogelijk hebt uitgestippeld en neem de sporters daarin mee. Zorg dat die zich rustig kunnen voorbereiden.”

Ook de criteria waaronder atleten wel zouden mogen meedoen zorgen voor verwarring, stipt Janssen aan. Zo zouden individuele sporters mee mogen doen, maar teamsporters niet. “Dat zag je ook richting de Spelen van Rio in 2016”, zegt Janssen, die toen als roeister zilver won. “Vanwege de dopingaffaire mochten sommige Russen niet meedoen en andere Russen wel. Er zitten veel haken en ogen aan wat het IOC voorstelt. Bijvoorbeeld dat die atleten moeten gaan aantonen dat ze tegen de oorlog zijn. Dat vragen we ook niet van andere sporters. Als het IOC politiek en sport gescheiden wil houden, zou je dat niet moeten vragen.”