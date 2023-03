Basketballers Grizzlies boeken zevende zege op rij in NBA

De basketballers van Memphis Grizzlies hebben voor de zevende keer op rij gewonnen in de Amerikaanse NBA. De ploeg rekende in eigen huis af met Orlando Magic: 113-108. Desmond Bane was topscorer met 31 punten.

De Grizzlies speelden wel zonder hun vedette Ja Morant, die last had van een pijnlijk rechterdijbeen. De ploeg staat tweede in de Western Conference achter Denver Nuggets.

Cleveland Cavaliers incasseerde na vier overwinningen een nederlaag. Atlanta Hawks was net iets sterker en won met 120-118, mede dankzij Dejounte Murray. Hij maakte 29 punten, waarvan 5 in de laatste 2 minuten van de wedstrijd.

Donovan Mitchell noteerde 44 punten voor de Cavaliers. Hij miste 12 seconden voor tijd een 3-punter en probeerde in de slotseconde van grote afstand nog in de basket te mikken, maar de bal stuitte op de rand.