Belgische olympisch kampioene Derwael mist EK turnen

De Belgische topturnster Nina Derwael mist door een schouderblessure de Europese kampioenschappen in het Turkse Antalya (11-16 april). De olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers richt zich nu op haar andere hoofddoelen, de WK in Antwerpen dit najaar en de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

“Een blessure is altijd een tegenvaller en komt ook nooit op een goed moment”, reageerde Derwael via de Belgische turnfederatie. “Het is erg jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen”, aldus de turnster, die naast haar olympische titel in Tokio (2021) ook twee wereldtitels (2018 en 2019) en twee Europese titels (2017 en 2018) op het toestel brug heeft.