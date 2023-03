De Vries ‘kritisch’ en ‘realistisch’ naar F1-race in Melbourne

Nyck de Vries is na zijn eerste twee optredens als vaste coureur bij het Formule 1-team AlphaTauri “kritisch” over zichzelf en “realistisch” over de kracht van zijn auto. “We begrijpen heel goed dat we met Scuderia AlphaTauri op dit moment niet voor de overwinning strijden in de races”, zegt de Nederlander in een vooruitblik op de komende Grote Prijs van Australië in Melbourne.

De Vries eindigde in de eerste twee races, in Bahrein en Saudi-Arabië, als veertiende. Hij merkte wel wat vooruitgang op het circuit van Jeddah, maar was ontevreden over de uitkomst. “Na de race was ik kritisch over mijn eigen prestatie. Bij de start en de herstart had ik iets agressiever moeten zijn, terwijl het einde van mijn race wel erg sterk was. Natuurlijk kun je een miljoen excuses vinden, maar ik kijk naar mezelf en ik moet op die punten verbeteren.”

Het team voert in Melbourne ‘updates’ door in de auto, weet De Vries. “Het is onmogelijk om te zeggen welk effect dat zal hebben, want andere teams zijn ook aan het pushen en ontwikkelen. Hopelijk zijn we wat competitiever in het middenveld. Ik ben nog nooit in Australië geweest, dus het wordt een compleet nieuwe ervaring voor mij.”