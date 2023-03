Laporte wint wielerkoers Dwars door Vlaanderen op eigen kracht

De Fransman Christophe Laporte heeft de zege in de wielerkoers Dwars door Vlaanderen gepakt. De renner van Jumbo-Visma mocht zondag al Gent-Wevelgem winnen nadat hij met zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert een klasse apart was geweest en hem de zege werd gegund. In Dwars door Vlaanderen liet Laporte zien dat hij het ook zonder hulp kan in de koers die over delen van het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaat. Die klassieker wordt zondag verreden.

Laporte (30) ontsnapte op 4 kilometer voor de streep uit een groep van tien. De Spanjaard Oier Lazkano sprintte naar de tweede plaats, net voor de Amerikaan Neilson Powless.

De ‘wespen’ – zoals de geel-zwarte renners in BelgiĆ« al worden genoemd – blijven het peloton pijn doen. In zes dagen tijd won Jumbo-Visma vier koersen: Van Aert was de beste in de E3 Saxo Classic, de Sloveen Primoz Roglic pakte de eindzege in de meerdaagse Ronde van CataloniĆ« gevolgd door de beide successen van Laporte. Die benadrukte uiteraard dat hij het niet alleen had gedaan. “De ploeg heeft superwerk geleverd. Tiesj (Benoot) was de sterkste op de hellingen.” Met zijn Belgische ploeggenoot had hij de beslissende aanval ingezet.

Dat gebeurde achter een vroege kopgroep van aanvankelijk zes renners onder wie de pas 23-jarige Lazkano en de Noorse routinier Alexander Kristoff. Twee versnellingen van Benoot zorgden ervoor dat er een achtervolgende groep van acht renners ontstond. Die wist een groter peloton niet ver achter zich.

Terwijl vooraan alleen Kristoff en Lazkano overbleven leek er achter het tweetal nog een samensmelting te komen. In de laatste vlakke 10 kilometer naar Waregem werden de twee aanvallers bijgehaald, de grote groep volgde op slechts 17 tellen.

Laporte zag het gevaar en ging er vandoor. “Ik zag mijn kans op het juiste moment. De conditie is goed. Ik heb na mijn ziekte goed kunnen trainen.” Laporte had moeten afzeggen voor Parijs-Nice, maar lijkt de daar gemiste wedstrijdkilometers niet te missen. Zondag is hij weer een voorname helper van Van Aert, de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen samen met Mathieu van der Poel en de Sloveen Tadej Pogacar. “Die drie zijn van het allerhoogste niveau”, wist ook Laporte.