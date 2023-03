Olympisch zwemkampioen Peaty neemt rust om mentale problemen

Drievoudig olympisch zwemkampioen Adam Peaty neemt tijdelijk afstand van de sport. De 28-jarige Brit heeft mentale problemen en meldde zich daarom af voor de Britse kampioenschappen. Peaty, een concurrent van de Nederlander Arno Kamminga, is wel van plan er volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs bij te zijn.

“Heel weinig mensen begrijpen wat winnen en succes doen met de geestelijke gezondheid van een individu”, aldus Peaty op sociale media. “Zoals sommige mensen misschien weten, heb ik de afgelopen jaren geworsteld met mijn geestelijke gezondheid en ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn. Ik ben moe, ik ben mezelf niet en geniet niet meer van de sport zoals ik het afgelopen decennium heb gedaan.”

Peaty prolongeerde ruim anderhalf jaar geleden tijdens de Olympische Spelen van Tokio zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag. Daarnaast greep hij met de Britse ploeg goud op de 4×100 meter wisselslag en de 4×100 meter gemengde wisselslag. Vanwege een voetblessure moest de Brit vorig jaar de wereldkampioenschappen in Boedapest aan zich voorbij laten gaan.

“Terwijl ik doorga met trainen, heb ik besloten om me af te melden voor de Britse zwemkampioenschappen van volgende maand”, vervolgde Peaty. “Dit met als enige doel om de best mogelijke prestatie te leveren tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Deze sport heeft me alles gegeven. Ik kijk ernaar uit om de liefde die ik ervoor heb terug te vinden.”