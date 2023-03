PSV krijgt boete om fan die keeper aanviel, deel stadion dicht

PSV heeft van de Europese voetbalbond UEFA een boete gekregen van 20.000 euro. De Eindhovense club moet daarnaast de tribune achter het doel (oosttribune) het eerstkomende Europese duel grotendeels leeg laten. PSV krijgt die straffen omdat eind februari in de ontmoeting met Sevilla een fan het veld op rende en de doelman van Sevilla aanviel.

PSV kreeg daarnaast nog een boete van 9375 euro omdat bier op het veld werd gegooid.

“We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu. We gaan nu proberen de geldboete op hem te verhalen”, zegt Marcel Brands, algemeen directeur van PSV.

PSV legde vorige week maandag de 20-jarige man die Sevilla-doelman Marko Dmitrovic aanviel, een stadionverbod op van veertig jaar. Het betekent dat hij tot 2063 niet welkom is in het Philips-stadion. De bewuste PSV-supporter, afkomstig uit Roermond, zit momenteel een celstraf van drie maanden uit waarvan één voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie heeft de man ook al een gebiedsverbod rond het Philips-stadion van twee jaar opgelegd.

De keeper van Sevilla wist zelf de veldbestormer te overmeesteren, waarna beveiligers de man afvoerden. PSV won de wedstrijd in de tussenronde van de Europa League met 2-0, maar dat was na de eerdere nederlaag van 3-0 in Spanje niet voldoende om uitschakeling te voorkomen.

PSV speelt daardoor op z’n vroegst komend seizoen weer Europees voetbal. In de eerste wedstrijd die dan op het programma staat, blijft de oosttribune gedeeltelijk dicht.