Roemeense Cirstea verrast Sabalenka op tennistoernooi Miami

De Roemeense tennisster Sorana Cirstea heeft voor een verrassing gezorgd op het grote WTA-toernooi van Miami. De nummer 74 van de wereld was bij de laatste acht met 6-4 6-4 te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus, begin dit jaar de winnares van de Australian Open.

Voor Cirstea (32) is het haar eerste halvefinaleplaats op een WTA 1000-toernooi, het niveau onder de grand slams, sinds 2013. Ze is de eerste speelster ooit van buiten de top 50 die in hetzelfde jaar negen wedstrijden weet te winnen tijdens de zogenoemde ‘Sunshine Double’, oftewel Indian Wells en Miami. In Indian Wells werd ze in de kwartfinales verslagen door de Poolse Iga Swiatek.

In de halve eindstrijd treft Cirstea Ekaterina Alexandrova uit Rusland of de Tsjechische Petra Kvitova.

De andere halve finale gaat tussen Elena Rybakina uit Kazachstan en de Amerikaanse Jessica Pegula.