Sportkoepel stelt: centrum veilige sport opereert onafhankelijk

Sportkoepel NOC*NSF steunt de oprichting van een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag in de sport, maar benadrukt dat het huidige Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) al “volkomen onafhankelijk” opereert.

Minister Conny Helder van Sport kondigde de komst aan van een onafhankelijk integriteitscentrum voor de sport dat zich moet bezighouden met grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing. Sporters kunnen daar terecht met meldingen, maar ook met vragen. Het is nog onbekend wanneer dat centrum volledig zal draaien.

De eerste stap is volgens de minister om het reeds bestaande CVSN, dat nu nog onderdeel is van sportkoepel NOC*NSF, bij het nieuw te vormen centrum onder te brengen. Volgens Helder doet het CVSN “met veel inzet en deskundigheid” zijn werk, maar is het tijd om dit werk met “meer onafhankelijkheid” te doen.

“Centrum Veilige Sport opereert al gescheiden van de koepel”, zegt een woordvoerster van NOC*NSF. “We garanderen dat sporters zich in alle veiligheid kunnen melden als ze iets kwijt willen. We zouden het zeer betreuren als door de opmerking van de minister de bereidheid van sporters om zich te melden afneemt.”

NOC*NSF werkt volgens de woordvoerster ook samen met VWS aan dit traject. “Want ook wij vinden het belangrijk dat er een onafhankelijk orgaan komt. We zijn daarom al gestart met de voorbereidingen voor verzelfstandiging, in afwachting van dit besluit. De minister geeft gelukkig zelf ook complimenten aan het CVSN, maar de indruk mag niet ontstaan dat er nu ook maar een zweem van afhankelijkheid bestaat.”