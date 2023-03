Tennisser Koolhof in kwartfinales Miami uitgeschakeld

Wesley Koolhof is in de kwartfinales van het dubbelspel op het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 4-6 7-6 (5) 10-5 van de Fransman Édouard Roger-Vasselin en Santiago González uit Mexico.

De 33-jarige Koolhof haalde vorig jaar met Skupski nog de finale in Miami. In 2019 stond de Nederlander samen met de Griek Stefanos Tsitsipas in de eindstrijd in Florida.

Koolhof en Skupski wachten dit jaar nog op hun eerste titel. In 2022 waren ze op zeven toernooien het beste koppel.