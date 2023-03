Tennissers tegen Kroaten, Amerikanen en Finnen op Daviscup Finals

De Nederlandse tennissers nemen het in de groepsfase van de Daviscup Finals op tegen Kroatië, de Verenigde Staten en Finland. De wedstrijden van de groep van Oranje worden van 12 tot en met 17 september in Kroatië gespeeld. De speelstad wordt pas later bekendgemaakt door de organisatie.

Borna Coric en Marin Cilic zijn de twee beste tennissers uit Kroatië. Zij staan respectievelijk 20e en 22e op de wereldranglijst. Het Amerikaanse team wordt vermoedelijk aangevoerd door Taylor Fritz, de nummer 10 van de wereld. Emil Ruusuvuori, de mondiale nummer 54, is de beste Finse tennisser.

“Het is een heel pittige loting. Amerika is de sterkste uit pot 3, en die treffen wij. Het wordt een hele klus om bij de eerste twee te eindigen en we zullen een absolute teamprestatie moeten leveren”, zei captain Paul Haarhuis. “In Glasgow hebben we vorig jaar laten zien dat alles mogelijk is met dit team, dus we gaan er voor. We spelen in Kroatië en het zou super zijn als veel Nederlandse fans ons daar komen aanmoedigen. In Glasgow en Malaga hebben we weer gezien hoe fijn die support is.”

De zestien landen die zich hebben geplaatst voor de groepsfase van de Finals zijn verdeeld over vier poules van vier landen. De twee beste landen kwalificeren zich voor de knock-outfase, van 21 tot en met 26 november in Malaga. In laatstgenoemde stad werd woensdagmiddag de loting verricht.

De andere drie groepen worden afgewerkt in Bologna, Manchester en Valencia. Alle duels worden op een indoor hardcourtbaan gespeeld.

Nederland haalde vorig jaar de knock-outfase van de Daviscup Finals. In de groepsfase was de ploeg van Haarhuis toen te sterk voor onder meer de Verenigde Staten. Eerder dit jaar dwongen de tennissers opnieuw plaatsing voor de Finals af door in Groningen Slowakije te verslaan.

De Daviscup werd vorig jaar gewonnen door Canada. De titelhouder is in groep A ingedeeld met Italië, Zweden en Chili. De andere twee groepen bestaan uit Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland (groep B) en Spanje, Servië, Tsjechië en Zuid-Korea (groep C). Mochten Rafael Nadal en Novak Djokovic beiden meedoen aan de eindstrijd van het landentoernooi, dan treffen zij elkaar.

Het is de laatste keer dat de Daviscup volgens deze opzet wordt gespeeld. Begin dit jaar werd bekend dat de ITF en investeerder Kosmos de samenwerking na deze editie verbreken.