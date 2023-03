Vitesse: informatie uit Guardian was nooit bij ons bekend

Vitesse weet niet of het waar is dat de voetbalclub tussen 2010 en 2016 indirect gefinancierd is door Roman Abramovitsj, de toenmalige eigenaar van Chelsea. De Britse krant The Guardian kwam daar woensdag mee naar buiten. “Vitesse benadrukt dat de informatie waarop het artikel gebaseerd is nooit bij de club bekend is geweest. De club heeft altijd volledig meegewerkt aan de door de KNVB ingestelde onderzoeken, die ook geen onrechtmatigheden aan het licht hebben gebracht”, aldus Vitesse.

Uit informatie die The Guardian heeft ingezien, zou blijken dat de Russische oligarch Abramovitsj naar verluidt minstens 117 miljoen euro heeft overgemaakt om de overname van de Arnhemse club in 2010 door Merab Jordania te financieren. De nieuwe informatie is afkomstig uit de ‘Oligarch files’, gelekte data van serviceprovider MeritServus in Cyprus. Naast The Guardian heeft ook het Engelse bureau voor onderzoeksjournalistiek inzage gehad in de documenten.

“De KNVB en andere deskundigen hebben meermaals breed en diepgaand onderzoek gedaan naar de situatie bij Vitesse; eerst naar de structuur rond de overname in 2010 en daarna naar de juistheid en volledigheid van de door Vitesse gepresenteerde juridische structuren en financieringsconstructie in 2015”, aldus Vitesse in een verklaring. “Vitesse heeft de onderzoekers te allen tijde volledige toegang gegeven tot alle relevante documenten waarover zij beschikt. Uit beide onderzoeken zijn geen feiten naar voren gekomen die in strijd zijn met de regels van de KNVB en de UEFA. Er is destijds geconcludeerd dat Vitesse partijen steeds correct en volledig heeft ge├»nformeerd over het eigendom en de juridische structuur van de club, dat de juridische structuur van Vitesse in lijn is met de regelgeving van de KNVB en dat geen derde partij zeggenschap had in de club. Dit wordt tevens in The Guardian bevestigd door een vertegenwoordiger van Chelsea.”

Vitesse beleeft zeer onrustige tijden. Het voortbestaan van de club is in gevaar vanwege een conflict met de eigenaar van stadion Gelredome. Vitesse hoopt snel tot een akkoord te komen. Dat is nodig om weer in aanmerking te komen voor een proflicentie.