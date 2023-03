Bredere startvakken in Formule 1 na gemor over tijdstraffen

De Formule 1 verbreedt de startvakken voor de auto’s met 20 centimeter, te beginnen in de Grote Prijs van Australië komend weekeinde. Er komt ook een streep in het midden van het vak. De koningsklasse hoopt met deze ingrepen dat de coureurs voortaan keurig in het vak staan en tijdstraffen vermijden.

Fernando Alonso (Aston Martin) en Esteban Ocon (Alpine) kregen dit seizoen tijdstraffen omdat ze bij de start buiten de witte zijlijnen van het vak stonden met hun auto. “Zo zijn de regels kennelijk. Mijn fout, ik moet er voortaan beter op letten”, zei Alonso in aanloop naar de race in Melbourne.

“Wel raar dat het dit jaar in de eerste twee races al twee coureurs is overkomen. Het is ook lastig te zien vanuit de cockpit waar die lijnen zijn getekend. Bovendien ben je meer gefocust op de voorste gele lijn, waar je met de voorkant absoluut niet overheen mag”, aldus de Spanjaard, die in de vorige race in Saudi-Arabië een tweede tijdstraf teruggedraaid zag worden, waardoor hij zijn derde plaats behield en daarmee de zesde coureur in de Formule 1-historie werd met minimaal honderd podiumplaatsen.

“Ik hoop dat die 20 centimeter extra helpt om de auto wat makkelijker te parkeren, al vind ik een tijdstraf wel zwaar voor zo’n foutje”, meent Alonso. “Ik stond wel keurig achter de gele lijn, dus heb er helemaal geen voordeel van gehad. Het heeft mijn prestatie totaal niet beïnvloed.”