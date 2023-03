Ex-wielrenner Langeveld dendert nu met auto over Vlaamse kasseien

Vijftien jaar op rij denderde Sebastian Langeveld over kasseien en hellingen in de Ronde van Vlaanderen. Altijd op de fiets, drie keer resulterend in een top 10-notering. De inmiddels 38-jarige Lissenaar had er zondag best nog een zestiende editie aan toe willen voegen, maar besloot na lang piekeren de fiets te verruilen voor de ploegleiderswagen.

Toen contractverlenging ter sprake kwam bij EF Education-EasyPost, de ploeg waarvoor hij de laatste negen jaar van zijn carrière reed, was zijn idee er nog een voorjaar aan vast te plakken. “Afscheid nemen in Roubaix, dat leek me leuk.” Parijs-Roubaix, de klassieker over Noord-Franse keien, reed hij veertien keer met viermaal een plaats bij de eerste tien. De derde plaats in 2017 was het hoogtepunt.

Er was ook de optie om over te stappen in de ploegleiderswagen. “Vorig jaar was ik in het voorjaar nog best goed, met dat niveau had ik dit jaar nog wel mijn steentje kunnen bijdragen.” Maar wilde hij nog wel? In coronatijd had hij al ervaren dat wat langer thuis zijn bij zijn gezin in Lisse ook fijn was. Er waren twijfels: “kan ik het nog wel opbrengen? Roubaix rijden zeker, maar er zit een programma voor. En een hele winter trainen.”

Langeveld vreesde ook dat de focus niet voldoende op zijn laatste koers zou liggen, in de wetenschap dat hij twee weken later als ploegleider zou instappen. De knoop werd doorgehakt. Na zijn laatste wedstrijd, begin oktober, ging hij voor een cursus bij de internationale wielerbond UCI naar het Zwitserse Aigle. “Heel veel theorie, een rijcursus voor de auto had me handiger geleken.” Voordat de voorbereidingen voor het eerste trainingskamp begonnen genoot hij eerst van het “niet-wielrenner zijn”. Want in de zeventien jaar als profrenner, en eigenlijk ook de jaren ervoor, stond de sport centraal. “Ik was ook veel weg. Nu wat minder en als ik nu thuis ben, ben ik ook echt thuis.”

Deze weken is Lokeren de uitvalsbasis. Woensdag in Dwars door Vlaanderen zat hij met collega Andreas Klier in de ploegleiderswagen, net als komende zondag. Langeveld rijdt, dan is Klier de eerste ploegleider. In Parijs-Roubaix is het andersom. “Als renner was ik de laatste jaren al een soort wegkapitein. Zeker in het voorjaar. In deze koersen ligt mijn passie, hier kan ik mij ei kwijt.” Vrijdag gaan ze nog op verkenning met de ploeg. “Terreinkennis is in deze koersen van groot belang.” De kwakkelende Italiaan Alberto Bettiol (winnaar in 2019), de Amerikaan Neilson Powless en de Deen Mikkel Honoré moeten er nog bijzitten in de finale. Maar met het supertrio Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar aan de start wordt het lastig. “Bijzondere talenten die elkaar alleen maar sterker maken.” Zelf hoeft Langeveld in ieder geval niet meer te trappen. “De beleving is anders, maar ik kijk er net zo goed naar uit.”