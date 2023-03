Schaatskampioene Wüst gaat topsportervaring delen in nieuwe rol

Schaatskampioene Ireen Wüst gaat als coach haar ervaringen delen met jonge talenten uit het noorden van Nederland. De 36-jarige Brabantse, die een jaar geleden haar topsportcarrière beëindigde, wordt Expert Topsportleefstijl bij Topsport Noord. Dat is een van de regionale topsportcentra in Nederland, met meerdere locaties in Heerenveen.

Wüst gaat talentvolle atleten begeleiden op weg naar een leven als topsporter. “Die rol is haar op het lijf geschreven en ook de timing is perfect”, zegt directeur Evert Jorritsma van Topsport Noord. “Na het afronden van haar succesvolle topsportcarrière gaat Ireen zich nu inzetten voor de volgende generatie topsporters en talenten in Noord-Nederland.”

Wüst veroverde zes keer olympisch goud en is daarmee de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit. De Brabantse won op 19-jarige leeftijd haar eerste gouden plak op de Spelen van Turijn 2006. Wüst nam vorig jaar afscheid, nadat ze op de Winterspelen van Beijing de 1500 meter had gewonnen.

“De weg naar de absolute top in de sport is meestal lang, zwaar en vol obstakels”, aldus de Brabantse. “Wat het betekende om echt te leven als een topsporter, met alles wat daarbij komt kijken, moest ik toen nog ontdekken. Mijn ervaring deel ik graag met de toppers van de toekomst.”

Wüst gaat op parttime-basis werken met talenten uit diverse sporten, waaronder schaatsen. Ze verbond zich vorig jaar als topsportmentor ook al aan de schaatsploeg van TalentNED, het multidisciplinaire talententeam van haar oud-coach Gerard Kemkers.