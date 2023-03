Verstappen tegen verminderen aantal vrije trainingen in Formule 1

Max Verstappen is geen voorstander van het plan om het aantal vrije trainingen in de Formule 1 te verminderen. “Ik ben er geen fan van om het hele format aan te passen”, zegt de wereldkampioen van Red Bull op de Nederlandse versie van de website motorsport.com.

Formule 1-baas Stefano Domenicali suggereerde onlangs om na de invoering van de sprintraces het wedstrijdformat verder aan te passen. “Ik ben voorstander van het schrappen van vrije trainingen. Ze zijn enorm nuttig voor de engineers, maar het publiek heeft er niets mee”, zei de Italiaan.

Momenteel telt een standaard raceweekeinde drie vrije trainingen: twee op vrijdag en één op zaterdag. Ze zijn vooral bedoeld om de juiste afstelling van de auto’s te vinden voor de kwalificatie en de race.

Verstappen moet er niks van hebben, liet hij weten in Melbourne, waar de Formule 1 zich opmaakt voor de Grote Prijs van Australië. “Ze moeten wel uitkijken dat ze niet het hele DNA van de Formule 1 gaan veranderen. Ik vind het wel belangrijk dat ze daar niet te veel aan gaan schaven, want dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op”, aldus de coureur van Red Bull.

Andere coureurs zien wel wat in een minder aantal vrije trainingen. “Ik vind het niet juist dat de Formule 1 drie keer zoveel trainingstijd heeft als de Formule 2 en Formule 3”, zei George Russell van Mercedes. “Geen trainingen zou te weinig zijn, want actie op vrijdag is essentieel voor ons allemaal en ook voor de amusementswaarde.”

Pierre Gasly van Alpine is het ermee eens dat drie trainingen niet nodig zijn. “Vanuit rijtechnisch oogpunt is één oefensessie, maximaal twee, meer dan genoeg voor ons”, aldus de Fransman.