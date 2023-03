Verstappen voelt in Melbourne nog steeds de naweeën van ziekte

Max Verstappen voelt zich nog steeds niet topfit. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 werd ruim twee weken geleden ziek in de aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabië, maar reed desondanks van de vijftiende startplek naar de tweede plaats aan de finish. Voorafgaand aan de GP van Australië vertelde Verstappen, de leider in het WK-klassement, dat hij nog steeds kampt met de naweeën van zijn ziekte.

“Ik keek aanvankelijk niet uit naar de ‘break’ van drie weken tussen deze race in Australië en de volgende in Azerbeidzjan. Maar toen werd ik behoorlijk ziek en sindsdien heb ik daar wat last van, zeker in de laatste race”, zei Verstappen donderdag in Melbourne. “Voor mij draait het de komende drie weken dus vooral om weer helemaal fit worden en een vol trainingsprogramma draaien.”

Verstappen had naar eigen zeggen in Saudi-Arabië het gevoel alsof hij een long miste. “Nadat ik in de eerste vrije training één snel rondje had gereden, duurde het twee rondes tot ik weer normaal kon ademen. Het heeft zeker invloed op me gehad tijdens het hele weekeinde. Dit was een van de eerste races waarin ik me fysiek beperkt voelde. En dat is heel frustrerend. Ik denk wel dat het sindsdien een stuk beter is geworden. Dit weekeinde moet ik wel in orde zijn”, aldus de 25-jarige Nederlander, die de raceloze periode tot aan de GP van Azerbeidzjan (30 april) wil gebruiken om weer helemaal topfit te worden.

Verstappen hoopt zondag voor het eerst te winnen op het Albert Park-circuit, waar de Red Bull-coureur vorig jaar met technische problemen uitviel terwijl hij op de tweede plaats achter Charles Leclerc van Ferrari reed. Een derde plaats in 2019 was zijn beste resultaat in Australië. “De afgelopen jaren presteerden we vaak niet zo goed in het begin van het seizoen. Ik denk dat als deze race op een andere plek op de kalender had gestaan, dat we hier veel betere resultaten behaald zouden hebben.”

Waar Red Bull de afgelopen jaren vaak stroef op gang kwam, zijn de auto’s van de Oostenrijkse renstal nu een klasse apart. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez eindigden in de eerste twee grands prix steeds als eerste en tweede, met de Nederlander als winnaar in Bahrein en de Mexicaan in Saudi-Arabië. “We hebben ook hier kans op een goed resultaat”, zei Verstappen in Melbourne.