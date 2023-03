Wielrenner Bax rijdt als knecht van Pogacar eerste klassieker

Wielrenner Sjoerd Bax rijdt zondag zijn eerste klassieker. De 27-jarige Bax behoort tot de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de ploeg.

De Sloveen boekte dit jaar al zeven overwinningen en schreef de eindklassementen van de Ruta del Sol en Parijs-Nice op zijn naam. Pogacar eindigde twee weken geleden als vierde in de eerste klassieker van dit jaar, de door Mathieu van der Poel gewonnen editie van Milaan-Sanremo. Hij werd vorige week derde achter Wout van Aert en Van der Poel in de E3 Saxo Classic.

Bax verruilde eind vorig jaar Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, voor Team Emirates. De renner uit Gorinchem reed dit seizoen onder meer al de Tour Down Under, de Ruta del Sol, Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche. Als knecht van Pogacar debuteert hij zondag in ‘De Ronde’. De Sloveen krijgt verder hulp van onder anderen Tim Wellens, Matteo Trentin en Rui Oliveira.

De Ronde van Vlaanderen start om 10.00 uur in Brugge en gaat over ruim 273 kilometer.