Wielrenner Van Baarle mist ook Ronde van Vlaanderen

Dylan van Baarle moet ook de Ronde van Vlaanderen overslaan. De renner van Jumbo-Visma is nog altijd niet volledig hersteld van de verwondingen die hij opliep door een val vorige week in de E3 Saxo Classic. Hij heeft last van een pijnlijke knie en heup en sloeg woensdag uit voorzorg al Dwars door Vlaanderen over.

Van Baarle won dit voorjaar de Vlaamse openingswedstrijd Omloop het Nieuwsblad. De 30-jarige Zuid-Hollander eindigde vorig jaar als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Hij won twee weken daarna Parijs-Roubaix.

Jumbo-Visma zet zondag in de 107e editie van de Vlaamse klassieker alles op de Belg Wout van Aert, die aast op zijn eerste zege in ‘Vlaanderens Mooiste’. Hij krijgt hulp van de Fransman Christophe Laporte, de Belgen Tiesj Benoot, Tosh van der Sande en Nathan van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini en Tim van Dijke.

Laporte is in topvorm. Hij wist afgelopen week Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen te winnen. Van Aert was de sterkste in de E3 Saxo Classic.

“Het wegvallen van Van Baarle is een serieuze aderlating voor de ploeg”, zei Van Aert op zijn persconferentie. “In de lange klassiekers heeft hij bewezen dat hij een meerwaarde is. Het is aan ons om dit nu goed op te vangen.”