Zwemcoach Faber kiest voor snelle duidelijkheid richting Spelen

Bondscoach Mark Faber kiest in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs voor snelle duidelijkheid en rust. Zwemmers die op 7 april 2024 tot de twee snelsten op hun afstand behoren, zijn zeker van olympische deelname. Zwemmers kunnen dan tot 23 juni alleen nog op de ‘open’ plekken proberen om aan de limieten te voldoen.

“Het idee erbij is dat we dan een heel goede voorbereiding kunnen draaien richting de Spelen en dat we rust kunnen bieden”, legde Faber in het Sloterparkbad in Amsterdam uit. “Anders krijg je toch een soort limietenjacht en dat gaat naar mijn mening ten koste van de prestaties op de Spelen.”

Nederland mag per individuele afstand twee zwemmers afvaardigen. In aanloop naar de vorige Spelen in Tokio ontstond onrust nadat Femke Heemskerk bij het kwalificatietoernooi in Rotterdam op de 50 meter vrije slag haar olympisch ticket kwijtraakte aan Valerie van Roon. Heemskerk kon in Rotterdam niet meedoen vanwege corona. De inmiddels gestopte Heemskerk stapte naar de tuchtcommissie en kreeg toch nog een nieuwe kans. Faber: “We hebben daarvan geleerd. We hebben een bepaling opgenomen in de regels. Corona is nu geen excuus. Het is keihard, maar wel waterdicht.”

Bij wedstrijden in Frankrijk doken Arno Kamminga, Tes Schouten en Kenzo Simons onlangs al onder de olympische limieten. Volgende week kunnen anderen bij de Eindhoven Qualification Meet op jacht naar limieten. “Ik verwacht zeker dat deze drie nog harder gaan en dat er ook meer zwemmers bijkomen die een limiet halen”, aldus Faber.