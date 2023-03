Zwemmers bereiden zich in Hongarije voor op Spelen in Parijs

De Nederlandse zwemmers gaan volgend jaar in de weken voorafgaand aan de Olympische Spelen in Parijs op trainingskamp naar Hongarije. Volgens bondscoach Mark Faber kan zijn ploeg in de Hongaarse plaats Hodmezovasarhely gebruikmaken van prima faciliteiten.

“We hebben in Hongarije een exclusief bad. Het had ook niet onze voorkeur om in de voorbereiding op de Spelen al naar Frankrijk te gaan. Het is daar in hotels altijd lastig met eten. Vanuit Hongarije zijn we ook zo in Parijs”, aldus Faber. Hij gaat ook deze zomer in aanloop naar de WK in Japan (Fukuoka) met zijn ploeg naar dezelfde accommodatie. “De voorbereiding op de WK wordt een blauwdruk van de voorbereiding op de Spelen.”

De zwemmers die zich kwalificeren voor de Spelen laten in december de EK kortebaan in Boekarest schieten. Faber: “Dat is een ondergeschikt toernooi omdat in februari 2024 de WK langebaan in Doha op het programma staan. Bij die WK en het mondiale toernooi deze zomer in Japan kunnen de estafettes zich kwalificeren voor de Spelen, dus deze toernooien zijn belangrijk.”