Teambaas Mercedes: upgrade auto’s in mei

Formule 1-team Mercedes gaat in mei bij de GP op het circuit in het Italiaanse Imola upgrades aan de auto’s doen. Dat zei teambaas Toto Wolff vrijdag tijdens de Grand Prix van AustraliĆ« in Melbourne tegen Sky Sports F1.

“We maken goede stappen en zijn bezig met goede ontwikkelingen. Maar je moet ze uitvoeren, bevestigen en produceren. We gaan de upgrades niet doen voor Imola, want we willen het goed doen”, zei Wolff.

Mercedes was jarenlang veruit het sterkste team in de Formule 1, maar dit seizoen lukte het nog niet op het podium te komen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde twee keer als vijfde, George Russell behaalde de zevende en de vierde plaats. Wolff zei eerder al dat Mercedes de achterstand op Red Bull, het team van regerend wereldkampioen Max Verstappen, dit jaar niet meer goed gaat maken. “We moeten geen wonderen verwachten. De komende drie races gaan we ook niet bijzonder presteren”, aldus Wolff.

Na de race dit weekend in Melbourne rijden de coureurs eind april in Azerbeidzjan. Daarna volgt begin mei de wedstrijd in Miami. De Grote Prijs van Emilia-Romagna is op 21 mei op het circuit van Imola.