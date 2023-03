Petra Kvitova heeft de finale van het tennistoernooi van Miami bereikt. De tweevoudig winnares van Wimbledon rekende in de halve eindstrijd af met de Roemeense Sorana Cirstea: 7-5 6-4.

Cirstea was in de kwartfinale nog te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus (6-4 6-4), begin dit jaar de winnares van de Australian Open. Kvitova stuit in de finale op Wimbledonkampioene Elena Rybakina. De Kazachse versloeg in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets: 7-6 (3) 6-4.