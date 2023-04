Australische wielrenner Groves wint Volta Limburg Classic

Wielrenner Kaden Groves heeft de 48e editie van de Volta Limburg Classic gewonnen. De 24-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck klopte na 193,4 kilometer medevluchter Maxim Van Gils uit België in de sprint in Eijsden. Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, ploeggenoot van Van Gils bij Lotto-Dstny, eindigde op anderhalve minuut als derde.

Voor Groves is het zijn derde zege in korte tijd. Hij won eind maart twee etappes in de Ronde van Catalonië in de sprint. Voor zijn ploeg is het de zevende overwinning van het seizoen. Jasper Philipsen zegevierde drie keer en Mathieu van der Poel won Milaan-Sanremo.

Groves is de opvolger van de Belg Arnaud De Lie, die de eendagswedstrijd door Zuid-Limburg vorig jaar op zijn naam schreef.

Mischa Bredewold won de Volta Limburg Classic bij de vrouwen. De 22-jarige wielrenster van SD Worx kwam solo aan. Haar ploeggenote Lonneke Uneken werd tweede, voor Noëlle Rüetschi uit Zwitserland.