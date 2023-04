Kvitova keurt deelname Russen en Belarussen op Wimbledon af

Tennisster Petra Kvitova heeft haar afkeuring uitgesproken over het besluit van Wimbledon om dit jaar de Russische en Belarussische spelers weer toe te laten. “Ik ben vooral tegen de oorlog en kies in deze de kant van Oekraïne”, zei de Tsjechische tweevoudig winnares van Wimbledon na haar zege op de Roemeense Sorana Cirstea in de masters van Miami.

Vorig jaar mochten de Russen en Belarussen niet meedoen op Wimbledon vanwege de Russische invasie in Oekraïne, zelfs niet onder neutrale vlag. De overkoepelende tennisbonden ATP en WTA besloten om die reden dat de tennissers geen punten voor de wereldranglijst konden scoren op het grandslamtoernooi in Londen.

“Ik snap dat het slikken was voor Wimbledon dat die punten wegvielen, maar ik waardeer het zeer dat ze de Russen en Belarussen weerden van het toernooi en ik zou dat ook dit jaar graag hebben gezien. Ik maak me zorgen om de mensen in Oekraïne. Ik vind ook dat de Russen en Belarussen niet mogen meedoen aan de Olympische Spelen”, aldus Kvitova, die zei dat de tennissers niet zijn gekend in het besluit van Wimbledon.

De 33-jarige Kvitova speelt later de finale van de masters in Miami tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan, die vorig jaar Wimbledon won.