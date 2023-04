Mercedes ‘komt onverwacht tot leven’ op circuit van Melbourne

Het Formule 1-team van Mercedes presteerde onverwacht sterk in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië. George Russell reed de tweede tijd en start zondag in de race op de voorste rij naast Max Verstappen, die de pole pakte. Lewis Hamilton noteerde de derde tijd.

“De auto kwam ineens tot leven. Dit hadden we absoluut niet verwacht”, zei Russell. “Dit is waarschijnlijk de beste Formule 1-auto waarin ik ooit heb gereden. We zijn minder dan 3 tienden langzamer dan Verstappen en dat was in de voorgaande races een seconde. Deze resultaten geven ons heel veel vertrouwen.”

Tot nog toe was het dit seizoen ach en wee bij het voormalige kampioensteam, dat de afgelopen jaren met Hamilton zeven individuele wereldtitels binnensleepte en ook nog eens acht constructeurstitels. Teambaas Toto Wolff mopperde kortgeleden nog over de trage auto die de Duitse renstal dit jaar heeft gebouwd. “Het is niet realistisch om te denken dat we het gat met Red Bull op korte termijn kunnen dichtrijden, het zal nog maanden duren voordat we een auto hebben die gelijkwaardig is”, zei hij.

Maar Russell liet na de kwalificatie een heel ander geluid horen. “De auto voelde zo goed aan, ik ben zelfs een beetje teleurgesteld dat ik poleposition niet heb gepakt. Het is mooi dat we onverwacht enorme vooruitgang hebben geboekt en ik ga zondag in de race zeker voor de overwinning. Al zal Max Verstappen vermoedelijk nog wel sneller zijn.”