Verstappen de snelste in derde vrije training voor GP Australië

Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Australië in de Formule 1. De wereldkampioen van Red Bull klokte 1.17,565 op het circuit van Albert Park in Melbourne. Hij was 0,162 seconde sneller dan de Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin.

De Fransman Esteban Ocon noteerde de derde tijd in zijn Alpine. Hij gaf 0,373 seconde toe op Verstappen. Nyck de Vries kwam moeilijk op gang in zijn AlphaTauri. De Fries reed slechts de negentiende tijd.

Verstappen gebruikte de derde training vooral om zijn tempo voor de race op zondag te bepalen. Hij reed lang door op de medium banden en wisselde pas in de slotfase naar de softs. Op die zachte band had hij één rondje nodig om iedereen af te troeven.

De derde sessie verliep tamelijk dramatisch voor zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan, winnaar van de vorige grand prix in Saudi-Arabië, had grote moeite met de grip op zijn banden en vloog keer op keer van de baan af. Hij moest het uiteindelijk doen met de zesde tijd.

Er waren meer coureurs die op het gladde asfalt in Melbourne slippertjes maakten, maar het leidde slechts één keer tot een rode vlag en een korte onderbreking. Dat was nadat De Vries door een foute manoeuvre brokstukken van zijn auto achterliet op de baan.

De coureurs rijden later zaterdag de kwalificatie voor de race op zondag.

De Grote Prijs van Australië is de derde race van het seizoen. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen heeft na de eerste twee races de leiding in het kampioenschap met 1 punt voorsprong op teamgenoot Pérez. De Nederlander won de openingsrace in Bahrein en eindigde in Saudi-Arabië als tweede achter Pérez. Vorig jaar viel Verstappen in Melbourne uit met technische problemen.