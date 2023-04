Verstappen pakt met superronde pole in Grote Prijs van Australië

Max Verstappen heeft zich de beste startpositie verschaft voor de Grote Prijs van Australië. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull veruit de snelste in de kwalificatierace op het circuit van Melbourne en veroverde poleposition.

Zijn teamgenoot Sergio Pérez verging het heel wat minder. De Mexicaan, winnaar van de vorige race in Saudi-Arabië, stuurde zijn Red Bull in de eerste van de drie kwalificatiesessies (Q1) de grindbak in en kon niet meer verder. Het betekent dat hij zondag achteraan start in de race.

Mercedes maakte een verrassende opleving. George Russell klokte de tweede tijd en start zondag naast Verstappen vanaf de voorste rij. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde de derde tijd.

Nyck de Vries kwam voor het eerst dit seizoen door de eerste schifting en mocht aantreden in Q2. Daarin kon de Fries van AlphaTauri zich niet verbeteren, waardoor hij de vijftiende startpositie bemachtigde.

Verstappen maakte in zijn eerste geklokte ronde in de derde en beslissende sessie een klein foutje. Liefst vijf coureurs doken onder zijn tijd. De Limburger herstelde het onmiddellijk in zijn tweede run en zette de beste tijd neer, om die vervolgens in zijn derde poging met een superronde aan te scherpen tot 1.16,723.

Die tijd was onbereikbaar voor zijn concurrenten. Russell gaf 0,236 seconde toe op de Nederlander en Hamilton 0,372 seconde. Fernando Alonso, die opviel met snelle rondjes in de trainingen in zijn Aston Martin, reed in de kwalificatie de vierde tijd.

“Die laatste ronde was erg goed. Ik ben heel blij dat ik zondag op pole sta. Ik ben al eens als derde gefinisht hier, maar ik wil nu op de hoogste trede”, zei Verstappen direct na afloop. “Het zal nog best lastig worden, want het is op deze baan vooral moeilijk om de grip op de banden goed te krijgen.”

De kwalificatiesessie verliep zonder incidenten, maar toch was er een angstig momentje voor Verstappen. Hij wist tijdens Q2 maar net een overstekende vogel te omzeilen. “Het ging gelukkig goed. Dit kan gebeuren op een stratencircuit.”

De Grote Prijs van Australië is de derde race van het seizoen. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen heeft na de eerste twee races de leiding in het kampioenschap met 1 punt voorsprong op teamgenoot Pérez. De Nederlander won de openingsrace in Bahrein en eindigde in Saudi-Arabië als tweede. Vorig jaar viel Verstappen in Melbourne uit met technische problemen.