Zuid-Afrikaan Binder wint sprintrace MotoGP na inhaalrace

Motorcoureur Brad Binder heeft ondanks een start vanaf de vijftiende plaats de tweede sprintrace in de MotoGP gewonnen. De Zuid-Afrikaan was op de KTM de snelste op het circuit van Termas de Río Hondo in Argentinië. De Italianen Marco Bezzecchi en Luca Marina werden respectievelijk tweede en derde.

Binder startte in de achterhoede, maar kwam door een goede start al snel naar voren. Alex Márquez, die voor het eerst poleposition had veroverd voor de sprintrace en voor de Grote Prijs van Argentinië van zondag, zakte tijdens de race terug. Hij finishte uiteindelijk als vijfde. Binder zag in de slotfase Bezzecchi nog naderen, maar kon hem net voorblijven.

“Ik verras mezelf hier wel een beetje”, gaf Binder toe. “Wat een start. Ik hield ‘m heel recht in de eerste bocht en heb daarna keihard gevochten. Misschien kon ik voorop komen en dat vasthouden. Ik dank mijn team dat een enorme stap heeft gemaakt ten opzichte van gisteren. Ik kijk uit naar morgen en ben benieuwd hoe ik het dan ga doen.”

Wereldkampioen Francesco Bagnaia bleef steken op de zesde plaats. De Italiaanse Ducati-coureur won afgelopen week bij de seizoensopening in Portugal zowel de sprintrace als de GP. Bagnaia blijft wel de leider in het WK met 41 punten. De Spanjaard Maverick Viñales heeft 28 punten en Bezzecchi 25. Binder staat vierde met 22 punten.