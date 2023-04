Formule 1-race Australië stilgelegd op drie ronden voor het einde

De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 is drie ronden voor het einde stilgelegd. De rode vlag ging uit omdat de Deen Kevin Magnussen van Haas F1 een van zijn banden eraf reed en er veel troep op het asfalt van het circuit in Melbourne kwam te liggen.

De herstart betekent dat de race alsnog een spannend slot krijgt. Max Verstappen lag tot aan het incident ruimschoots aan de leiding en was op weg naar zijn eerste zege ooit in Australië, maar het veld komt nu weer helemaal samen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, die bijna 10 seconden achter de Nederlander reed, maakt de herstart vanaf plaats twee. De Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) is de nummer 3 in de race.