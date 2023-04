Hamilton ‘verrast’ door tweede plaats in ‘onprettige’ Mercedes

Lewis Hamilton voelt zich naar eigen zeggen nog altijd niet “comfortabel” in zijn Formule 1-auto van Mercedes en was om die reden verrast met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van AustraliĆ«.

“Ik rijd zo goed als kan in een auto die voor mij nog altijd niet prettig aanvoelt, dus het is fantastisch om vooraan te kunnen strijden en zelfs de tweede plaats te pakken. Dit had ik niet verwacht. We gaan vooruit, ook al is duidelijk dat Red Bull op dit moment nog veel sneller is”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na de race in Melbourne, die in de slotfase ontaardde in chaos door onder meer een megacrash bij een herstart.

Hamilton duelleerde in de race vooral met veteraan Fernando Alonso, die als derde finishte in zijn Aston Martin. “Ik denk dat Alonso sneller was dan ik, maar ik slaagde erin hem achter me te houden. Maar hij is wel een legende. Het was sowieso een geweldig podium met drie wereldkampioenen (Verstappen, Hamilton en Alonso).”

Hamilton sprak wel zijn spijt uit over de pech bij zijn teamgenoot George Russell, die met een brandende motor uitviel. Russell baarde opzien bij de start van de race door Verstappen in te halen en van de eerste plaats te rijden. “Heel jammer voor George. Normaal is betrouwbaarheid in orde bij ons, dus dit incident zullen we goed moeten bekijken.”