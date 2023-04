Kopecky voor tweede jaar op rij winnares Ronde van Vlaanderen

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De vrouwen reden in de twintigste editie ruim 156 kilometer met de beklimming van de Oude Kwaremont als voorlaatste hindernis. Daar liet de renster van SD Worx haar medevluchtster Silvia Persico achter, waarna een solo van 18 kilometer volgde. Achter Kopecky won haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering de sprint om de tweede plaats.

Kopecky (27) reed dit jaar vijf koersen waarvan ze er drie won. Eerder had ze al in de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse gezegevierd. Tussendoor werd Kopecky in de privésfeer getroffen door enorme tegenslag met de dood van haar broer.

Annemiek van Vleuten speelde door een val geen rol van betekenis. De wereldkampioene, tweevoudig winnares en vorig jaar nog tweede, was op grote achterstand geraakt.