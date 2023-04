Pogacar houdt Van der Poel van derde zege in Ronde van Vlaanderen

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner van UAE Team Emirates reed de laatste 17 kilometer van de Vlaamse klassieker alleen voorop, met kort achter hem Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck finishte als tweede.

Pogacar achterhaalde bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont de laatst overgebleven vroege vluchter, Mads Pedersen. Van der Poel, die niet veel later de Deen ook passeerde, kreeg het gat niet meer dicht. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar werd vorig jaar bij zijn eerste deelname vierde, vlak achter winnaar Van der Poel. Die had ‘de Ronde’ ook al gewonnen in 2020.

In de sprint om de derde plaats bleef Pedersen de Belgische favoriet Wout van Aert net voor.

Net voor het begin van de heuvelzone, na ruim 100 kilometer, had zich eindelijk een groepje weten af te scheiden. Onder het vijftal bevonden zich twee Nederlanders: Elmar Reinders en Daan Hoole. Het peloton liet het achttal begaan. Richting eerste keer Oude Kwaremont veroorzaakte de Pool Filip Maciejuk een massale valpartij. Onder anderen de Belg Tim Wellens moest opgeven.

Op de Wolvenberg was Pedersen de eerste van de grote namen die de aanval zocht. Lang duurde het niet voordat er gereageerd werd. Op de volgende helling was er, 2 minuten achter de kopgroep, een gezelschap van elf dat aanviel. Het waren niet de minsten met opnieuw Pedersen en de Belg Nathan Van Hooydonck. De elf achterhaalden op 77 kilometer voor de streep de kopgroep. Het verschil met het peloton was inmiddels 2 minuten. Richting tweede doorkomst op de Oude Kwaremont was er opnieuw een omvangrijke valpartij met de Eritreeër Biniam Girmay als voornaamste slachtoffer.

Pogacar ging er op de Oude Kwaremont vandoor. Geen van de mede-favorieten kon bergop mee, maar na de Paterberg liet de Sloveen zich weer inlopen. Op de Koppenberg, anderhalve minuut achter de koplopers, leidde Pogacar opnieuw, nu wel met Van der Poel en Van Aert in zijn wiel. De ‘grote drie’ passeerden de ene na de andere vluchter, maar Van Aert hield het tempo niet vol. Nog voor de laatste passage over de Oude Kwaremont sloten Van der Poel en Pogacar aan bij de koplopers, alleen Pedersen bleef nog buiten bereik.

Pogacar viel opnieuw aan en had binnen de kortste keren Pedersen te pakken. De Deen kon niet volgen en daarna reed de Sloveen verder alleen. Op weg naar een door hem gedroomd succes.