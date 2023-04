Titelverdediger Leclerc valt uit in eerste ronde GP Australië

Charles Leclerc, vorig jaar winnaar van de Grote Prijs van Australië, is in de race van dit jaar al in een van de eerste bochten uitgevallen. De coureur van Ferrari kreeg in het gedrang een tikje, spinde daarna en gleed met zijn auto de grindbak in.

De uitvalbeurt van Leclerc leidde meteen tot neutralisatie van de race, met de safetycar.

Max Verstappen beleefde een slecht begin van de race op het circuit van Melbourne. Hij zakte van de eerste naar de derde positie. De wereldkampioen van Red Bull startte van poleposition, maar werd in de eerste bocht ingehaald door George Russell van Mercedes en even later door Lewis Hamilton van Mercedes.