Van der Poel en Van Vleuten jagen op derde zege in Vlaanderen

Mathieu van der Poel gaat vanaf 10.00 uur op jacht naar zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige wielrenner won al Milaan-Sanremo en is na zijn zege van vorig jaar in Oudenaarde opnieuw een van de favorieten. Annemiek van Vleuten start later op de middag in haar laatste Ronde van Vlaanderen.

Om te kunnen winnen moet Van der Poel afrekenen met een sterk blok van Jumbo-Visma dat tot dusverre dit voorjaar alle grote Vlaamse wedstrijden wist te winnen. Ook tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is een van de favorieten.

De wielrenners starten op de Grote Markt in Brugge. De finish is 273,4 kilometer later in Oudenaarde en wordt verwacht rond 16.30 uur. Daarvoor moeten de wielrenners over negentien hellingen met als sluitstuk de Paterberg.

De wielrensters vertrekken om 13.30 uur in Oudenaarde voor 156,6 kilometer. Van Vleuten, vorig jaar tweede achter de Belgische winnares Lotte Kopecky, gaat in haar laatste seizoen proberen voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.