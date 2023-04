Van der Poel kan iets meer gokken in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel kan zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck verscheen vol vertrouwen op het startpodium in Brugge. “Ik heb ‘m twee keer gewonnen, daardoor koers je wat meer ontspannen. Ik kan iets meer gokken. Ik zou hem uiteraard graag nog eens winnen”, zei Van der Poel bij tv-zender Sporza.

Een vastomlijnd plan had hij niet. “Dat is niet te maken vandaag. Er zullen heel veel ploegen zijn die op rare plaatsen gaan aanvallen. Daar moeten we in ieder geval op voorbereid zijn. Ik zal zelf ook proberen een moment in de wedstrijd te kiezen”, aldus Van der Poel, die samen met de Sloveen Tadej Pogacar en de Belg Wout van Aert de topfavoriet is voor de belangrijkste wielerkoers in BelgiĆ«.

De renners zijn om 10.00 uur vertrokken voor een koers over 273 kilometer. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur.