Van der Poel vindt Pogacar terechte winnaar in Vlaanderen

Natuurlijk had Mathieu van der Poel zondag liever zelf de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar de Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck kon leven met de zege van Tadej Pogacar, de Sloveen die op de voorlaatste beklimming afstand had genomen en daarna solo naar de finish reed in Oudenaarde. “Uiteraard ben ik een beetje teleurgesteld, maar ik kan het wel plaatsen. Tadej was gewoon te sterk vandaag”, vertelde Van der Poel, vorig jaar nog winnaar van ‘de Ronde’.

“Ik had toen Tadej aanviel op de Oude Kwaremont niet echt een antwoord. Toch denk ik dat ik een van mijn beste rondes heb gereden. Maar ik kwam niet meer dichterbij. Dan word je terecht tweede.”

Van der Poel moest het eerste uur in achtervolging toen hij in een tweede groep was beland, met drie ploeggenoten. “Ik moet mijn ploeg wel bedanken. De jongens hebben me een paar keer gered. Ik zat zelf wel goed uit de wind. Ik heb daar de wedstrijd niet verloren.”

Volgende week volgt een nieuwe uitdaging met Parijs-Roubaix, een wedstrijd die hij nog niet won. “Mijn vorm is goed. Ik zal alles op alles zetten, maar het is een heel ander soort koers.”