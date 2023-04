Verstappen blij met winst in race die eindigt in ‘puinhoop’

Max Verstappen sprak van een puinhoop na een chaotische finish van de Grote Prijs van Australië. “Ik weet het niet met al die rode vlaggen. De tweede was volgens mij onnodig, maar goed: ik heb gewonnen en dat is het belangrijkste”, zei hij vlak voordat hij op het podium stapte om zijn eerste overwinning ooit op het circuit van Melbourne te vieren.

Volgens Verstappen was het niet nodig om de race stil te leggen nadat Kevin Magnussen een band kwijtraakte. “Alles was op te lossen door de auto weg te takelen met een kraanwagen”, zei hij na de huldiging bij Viaplay. “Met die rode vlag zo vlak voor het einde creëer je zo veel chaos. En als de safetycar dan ook nog eens te langzaam rijdt, kunnen de coureurs hun banden niet goed opwarmen. Ik denk dat de banden bij de herstart 20 graden koeler waren dan normaal. Dan is er te weinig grip en zie je dat iedereen eraf vliegt.”

Verstappen beleefde zelf een slecht begin van de race. Hij startte van poleposition, maar werd in de eerste bocht voorbijgereden door George Russell (Mercedes) en een bocht later door Lewis Hamilton (Mercedes). “Ik had inderdaad een slechte start, maar ik was ook voorzichtig omdat ik een botsing wilde voorkomen. Ik heb veel te verliezen, dus dan is veel risico nemen onverstandig. Russell reed vrij agressief en als ik was meegegaan met hem, had hij mij van de baan geduwd. Als ik schade rij, is mijn race voorbij”, zei de coureur van Red Bull, die met zijn 37e zege in een Formule 1-race de leiding in het kampioenschap verstevigde.

Verstappen was tevreden over de snelheid van zijn auto. “Het tempo was prima, dus ik kon me ook permitteren voorzichtig te zijn. Dat was ook te zien aan hoe makkelijk ik Lewis Hamilton inhaalde. Daarna heb ik eigenlijk alles wel onder controle gehad. Ik ben heel blij met deze zege. Mijn eerste in Australië. Ook leuk om te zien dat het publiek zo enthousiast bleef. Ze hebben behoorlijk lang moeten wachten op de ontknoping.”

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen eindigde voor de tachtigste keer op het podium in de Formule 1 en daarmee is hij op gelijke hoogte gekomen met de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna. “Ik ga ervan uit dat er nog wel wat podiums bijkomen”, zei hij.