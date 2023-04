Verstappen vanaf pole op jacht naar eerste zege in Australië

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van Australië op jacht naar zijn tweede zege van dit seizoen en zijn eerste ooit op het circuit van Melbourne. De regerend wereldkampioen start de race, die om 07.00 uur Nederlandse tijd aanvangt, vanaf poleposition.

De Nederlander heeft bij de start geen last van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die zaterdag een compleet mislukte kwalificatie reed en in de race achteraan start. Pérez won de vorige race in Saudi-Arabië en is na twee races de nummer 2 in het kampioenschap achter Verstappen.

De tweevoudig wereldkampioen moet bij de start de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton van zich afhouden. De Britten kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en derde voor de race op het snelle stratencircuit van Melbourne, waar inhalen erg lastig is.

Nyck de Vries, de tweede Nederlander in het veld, vertrekt in zijn AlphaTauri vanaf de vijftiende plaats.