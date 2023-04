Verstappen wint chaotische GP Australië na drie rode vlaggen

Max Verstappen heeft na een bijzonder chaotische slotfase de Grote Prijs van Australië gewonnen. Dat gebeurde achter de safetycar, nadat de race op het circuit van Melbourne op twee ronden voor het einde voor de derde keer was stilgelegd. Niet eerder waren er drie rode vlaggen in een Formule 1-race.

Verstappen lag ruimschoots aan de leiding toen de wedstrijdleiding op drie ronden voor het einde de race voor de tweede keer stillegde. Het betekende een herstart met het veld weer bij elkaar.

Verstappen wist bij die derde staande start zijn eerste positie vast te houden, maar achter hem ging er van alles mis. Heel wat auto’s vlogen van de baan of ramden de omheining. Opnieuw werd de race stilgelegd. Met officieel nog één ronde te gaan, was er geen ruimte meer voor een een nieuwe herstart en besloot de raceleiding tot een afsluitende ronde achter de safetycar.

Voor Verstappen betekende het zijn eerste zege in Australië en zijn 37e overwinning in een Formule 1-race. De wereldkampioen van Red Bull verstevigde de leiding in het kampioenschap van dit seizoen. De Brit Lewis Hamilton van Mercedes eindigde als tweede en de Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin reed naar de derde plaats.

Het was chaos troef in de laatste drie ronden van de race, maar in 55 ronden daarvoor was er ook al van alles gebeurd. Dat was voornamelijk buiten het zicht van Verstappen, die na een haperend begin in ronde twaalf de leiding in de race nam nadat hij op volle snelheid Hamilton was voorbijgereden.

In de eerste ronde van de race ging het al mis bij Charles Leclerc. De winnaar van vorig jaar lag er na een paar bochten al uit. De coureur van Ferrari kreeg in het gedrang een tikje, spinde daarna en gleed met zijn auto de grindbak in.

Na negen ronden werd de race voor de eerste keer afgevlagd na een crash van Alexander Albon. De coureur van Williams bleef ongedeerd, maar hij had de omheining van het circuit dusdanig beschadigd dat reparatie nodig was.

Eenmaal aan de leiding, reed Verstappen superieur weg van de de concurrentie. Op een klein slippertje door het gras na, was er geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlander. Totdat de Deen Kevin Magnussen (Haas F1) een van zijn banden eraf reed en de race drie ronden voor het einde een onverwachte wending kreeg.

In de chaos na de herstart vielen was Nyck de Vries (Alpha Tauri) een van de verliezers. De Fries werd van de baan gereden en viel uit.