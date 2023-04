Alweer botbreuk Britse wielrenner Turner

De Britse wielrenner Ben Turner heeft voor de tweede keer dit jaar een botbreuk opgelopen. De renner van Ineos Grenadiers was een van de slachtoffers van een val in de Ronde van Vlaanderen, veroorzaakt door een onhandige manoeuvre van de Pool Filip Maciejuk. Turner was een van de ten minste dertig coureurs die onderuitgingen. Zijn ploeg meldde maandag dat hij daarbij een breuk in het spaakbeen van zijn linkerarm heeft opgelopen.

De 23-jarige Turner kwam eind februari al ten val in Omloop Het Nieuwsblad. Daar brak hij een elleboog. Een maand later maakte hij zijn rentree in de E3 Saxo Classic. “Genees snel, Ben. We zien je heel binnenkort terug op de weg”, aldus Ineos.