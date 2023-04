Britse wielrenner Hayter wint eerste etappe Ronde van Baskenland

Ethan Hayter heeft de eerste etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers was na 165,4 kilometer tussen Vitoria-Gasteiz en Labastida de snelste in de sprint. Hij bleef de Zwitser Mauro Schmid en de Spanjaard Jon Aberasturi voor. Hayter is ook de eerste klassementsleider.

Een kopgroep van drie Spaanse wielrenners kreeg een voorsprong van enkele minuten, maar werd met nog zo’n 30 kilometer te gaan bijgehaald. De klassementsrenners streden nog even om bonificatie op 20 kilometer van de streep, maar daarna maakte het peloton zich op voor een sprint. De renners van Ineos lanceerden de sprint van Hayter, die het met een korte versnelling afmaakte.

De Ronde van Baskenland telt zes etappes en duurt tot en met zaterdag. Klassementsrenners als de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, de Colombiaan Egan Bernal, de Brit Simon Yates en de Spanjaarden Enric Mas en Mikel Landa doen mee. Ook de Colombiaanse winnaar van vorig jaar, Daniel Felipe Martínez, is van de partij.