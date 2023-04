Djokovic terug op eerste plaats, Van de Zandschulp naar 31e plek

Novak Djokovic is terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser kwam de afgelopen weken niet in actie, omdat hij zonder vaccinatie tegen het coronavirus de Verenigde Staten niet in mocht. Desondanks nam de 35-jarige Djokovic de eerste plaats op de ranking over van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij begon maandag aan zijn 381e week als nummer 1.

De 19-jarige Alcaraz won het masterstoernooi van Indian Wells, maar vervolgens strandde zijn zegereeks in Miami in de halve finales. Als titelverdediger verloor de Spanjaard daardoor de nodige punten. Het zorgde ervoor dat hij de nummer 1-positie weer moest afstaan aan Djokovic. De Spanjaard en Serviër wisselen elkaar in de eerste maanden van het seizoen af aan kop van de wereldranglijst. Djokovic maakt volgende week zijn rentree op de ATP Tour op het graveltoernooi van Monte Carlo.

Botic van de Zandschulp boekte één plaats winst. De 27-jarige Veenendaler steeg van de 32e naar de 31e plaats. Van de Zandschulp bereikte in Miami de vierde ronde. Hij doet deze week net als Tallon Griekspoor, die ook een plek winst boekte en nu de nummer 35 van de wereld is, deze week mee aan het graveltoernooi van Marrakech.

De Rus Daniil Medvedev won de masters in Miami en steeg daardoor naar de vierde plaats op de wereldranglijst. De 27-jarige Medvedev pakte dit jaar al vier ATP-titels, onder meer in Rotterdam.