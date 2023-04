Griekspoor en Van de Zandschulp winnen dubbelpartij in Marrakech

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben een succesvolle eerste partij op gravel gespeeld. De twee tennissers wonnen op het toernooi van Marrakech in Marokko in de eerste ronde van het dubbelspel van de Servische broers Ivan en Matej Sabanov: 6-4 5-7 10-5.

Van de Zandschulp en Griekspoor hebben in het enkelspel beiden een bye in de eerste ronde. In het dubbelspel nemen ze het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij die gaat tussen het als eerste geplaatste koppel Matwé Middelkoop en Marcel Granollers uit Spanje en het duo Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan uit India.