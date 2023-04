Gymnastiekbond KNGU put uit reserves voor compensatie turnsters

Voor gymnastiekbond KNGU betekent de compensatie voor turnsters die te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag een financiële aderlating. Het aantal sporters dat zich meldde na een oproep viel fors hoger uit dan verwacht. Het zorgde voor een extra kostenpost van ruim 3 ton.

“Die extra kosten halen we uit onze reserves”, lichtte KNGU-directeur Remco Boer maandag toe. 166 (oud-)gymnasten krijgen ieder 5000 euro voor de emotionele gevolgen die zij hebben ondervonden door misdragingen van met name trainers. “Bij onze eerste calculatie waren we uitgegaan van honderd turnsters.”

De zogenoemde Tegemoetkomingsregeling kwam er nadat was gebleken dat er in de turnsport sprake was geweest van tal van misstanden. De uitwerking kost nu 830.000 euro, zo bleek uit het rapport van een onafhankelijke commissie, samengesteld door het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. De eerste 500.000 euro wordt gezamenlijk betaald door de KNGU en sportkoepel NOC*NSF. Het ministerie van VWS heeft met subsidie het proces en alle werkzaamheden gefinancierd.

In het rapport staan tal van aanbevelingen, grotendeels in lijn met nieuw ingezet beleid. “Concreet werken we aan professioneel toezicht tijdens de trainingen, trainers die beter worden bijgeschoold en een individueel plan voor sporters waarin voldoende aandacht wordt besteed aan de balans tussen topsport en andere activiteiten”, zegt Boer. “Na de sportcarrière zal er begeleiding beschikbaar zijn om sporters te ondersteunen. Ook wordt het traject van melding tot tuchtzaak geprofessionaliseerd.”

Opmerkelijk is wel de disbalans tussen de uitkomst van de gesprekken over een eventuele compensatie en de uitspraken van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Waar van de 171 aanvragen er slechts vijf niet hebben geleid tot een vergoeding, is menig turntrainer door de sportrechter vrijgesproken. “De opdracht was ruimhartig te zijn in de toekenning, waarbij andere normen gelden dan in de tuchtrechtspraak”, stelt Boer. “Maar het maakt nogmaals duidelijk dat de sportrechtspraak nog niet functioneert zoals bedoeld.”