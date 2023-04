Söderling treedt af als captain Daviscup-team Zweden

Oud-tennisser Robin Söderling treedt af als captain van het Zweedse Daviscup-team. Hij doet dat om gezondheidsredenen, zo laat de voormalige nummer 4 van de wereldranglijst via de Zweedse tennisfederatie weten. Hij bekleedde de functie sinds 2019.

“Hij heeft het team met veel kennis, ervaring en betrokkenheid aangevoerd”, zo zei de bond in een verklaring. “We hopen hem in de toekomst in een andere rol terug te zien.”

Voorlopig is Jonah Hedsberg aangewezen als opvolger, vermoedelijk op tijdelijke basis.