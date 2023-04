Turnster Wevers keert bij EK terug op internationale podium

Turnster Sanne Wevers is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de selectie voor de EK turnen in het Turkse Antalya. De olympisch balkkampioene van 2016 maakt volgende week zodoende haar rentree op internationaal niveau.

Wevers kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokio voor het laatst internationaal in actie en turnde tijdens de kwalificaties voor de EK weer haar eerste wedstrijden. De balkspecialiste voldeed twee keer aan de zogenoemde EK-richtscore op balk. De selectie bestaat verder uit Naomi Visser, Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman.

Ook coach Vincent Wevers keert bij de EK terug op de internationale wedstrijdvloer. Hij werd begin maart door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Vanwege de zaak werd hij onder meer buiten de begeleidingsstaf voor de Olympische Spelen in Tokio en de afgelopen EK’s en WK’s gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd. Wevers stond bij de EK van 2021 voor het laatst op de internationale wedstrijdvloer.

De begeleidingsstaf bij de vrouwen bestaat naast Wevers en bondscoach Jacobs verder uit Kevin den Uijl, Nico Zijp en José van der Veen.

Bij de mannen bestaat de EK-selectie uit turners Casimir Schmidt, Loran de Munck, Yazz Ramsahai, Jermain Grünberg en Luuk Huernink. Daarnaast zal Nico van den Boogaard individueel in actie komen op maximaal drie toestellen.

Bondscoach Dirk van Meldert zag voor de start van het kwalificatietraject Nederlands meerkampkampioen Jordi Hagenaar uitvallen met een rugblessure. Tijdens het EK-traject viel Rick Jacobs (enkelblessure) uit. Meerkamper Martijn de Veer raakte tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd geblesseerd aan zijn knie en mist daardoor de EK.

Oud-turner Bart Deurloo behoort bij de mannen tot de begeleidingsstaf die verder bestaat uit Van Meldert en Marcel Kleuskens.

De EK vinden van 11 tot en met 16 april plaats. Doelstelling van de Nederlandse teams is het behalen van een plek bij de beste dertien landen om zo als team plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.