Wielrenner De Gendt langer aan de kant met handbreuk

De rentree van de Belgische wielrenner Thomas De Gendt laat nog even op zich wachten. De 36-jarige coureur van Lotto-Dstny kwam begin maart ten val in de voorlaatste etappe van de rittenkoers Parijs-Nice. Daarbij waren kneuzingen aan kuit en hand de meest zichtbare gevolgen.

Uit onderzoek is nu gebleken dat De Gendt een breukje in een handwortelbeentje van zijn linkerhand heeft opgelopen. “Het gaat om een ‘niet-verplaatste’ breuk die goed geneest”, meldt de ploeg. De Gendt draagt een brace ter bescherming en kan al voorzichtig trainen. Zijn terugkeer in het peloton wordt verwacht op 25 april wanneer de Ronde van RomandiĆ« begint.